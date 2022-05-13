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Эксперт назвал альтернативой японской технике поставки из Южной Кореи

Эксперт Total Research Вавило назвал альтернативой японским 3D-принтерам поставки из Южной Кореи
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ryu Seung-Il
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Альтернативой японским 3D-принтерам и другого высокотехнологичного оборудования в России может выступить импорт техники из Южной Кореи, бренды которой не уступают по качеству японским, а также параллельный импорт. Об этом рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в пятницу, 13 мая.

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Ранее в этот же день министерство экономики, торговли и промышленности Япониии сообщило, что с 20 мая Токио запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Всего в списке 14 запрещенных для экспорта наименований. Среди них: катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.

«Принципиального влияния этот запрет на российский рынок не окажет. Во-первых, те компании, которые планировали закупку японской продукции такого типа, сделали это еще в апреле, понимая, что в моменте ограничение всё равно появится», — сказал Вавилов.

По словам специалиста, в этом направлении хватает и локализованных разработок, пусть и с некоторыми запчастями из Японии, той же Южной Кореи и Китая.

«Неоднократно говорилось о том, что Минпромторг будет корректировать список разрешенных к ввозу без разрешения правообладателей товаров как в сторону сокращения их количества по мере возврата брендов в Россию, так и в сторону увеличения, что более чем логично. Этим «окном» и будут пользоваться импортеры, завозя подобную технику через Китай или Казахстан, здесь никаких проблем не будет. Так что больших перемен, кроме как некоторых проблем с гарантийным и негарантийным ремонтом, на рынке не будет», — заключил он.

9 мая Япония ввела санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Под рестрикции также попали более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ.

Всего в санкционные списки Японии входит более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

В начале мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Токио сделал всё, чтобы испортить отношения с Москвой, и виноваты в этом высшие лица Японии.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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