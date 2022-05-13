В ГД раскритиковали одобрение радой закона о принудительной конфискации имущества

Понятие «нормы международного права» применительно к действиям нынешнего киевского режима использовать не стоит. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя одобренный Верховной радой закон о конфискации имущества тех, кто поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

«О какой правомерности со стороны киевских властей можно говорить, когда по их указанию в течение восьми лет уничтожалось мирное население Донбасса, на государственном уровне поддерживался неонацизм и происходила героизация откровенных преступников. Пока у власти на Украине будет преступный киевский режим, понятие «нормы международного права» применительно к действиям руководства этой страны использовать не стоит», — подчеркнул он.

По словам политика, за попрание этих норм официальному Киеву еще предстоит ответить. В настоящее же время они — президент Украины Владимир Зеленский и его окружение — пытаются сместить фокус с реальной ситуации в стране подобными варварскими указами в отношении России, добавил депутат.

«Убежден, что Россия найдет решения вопроса компенсации этих убытков», — заключил Белик.

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал о том, что украинский парламент одобрил закон, который даст возможность конфисковать по решению суда имущество поддерживающих спецоперацию.

Кроме того, 12 мая Зеленский утвердил решение СНБО о национализации дочерних структур Сбербанка и ВЭБа и принудительном изъятии их активов. Речь идет о денежных средствах, депозитных сертификатах и облигациях внутреннего государственного займа. Эту меру в апреле предложил нацбанк Украины и одобрило правительство. Глава регулятора Кирилл Шевченко оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен — $884 млрд. В ответ на это решение Сбербанк инициировал инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков.

28 апреля президент США Джо Байден направил предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины. Однако 1 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал этот закон, он уверен, что это не скажется на экономике России.

Тем не менее в Москве действия Вашингтона и их партнеров по отношению к российскому имуществу называют воровством. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что «у нас украли довольно значительную сумму наших резервов», он имел в виду более $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены западными странами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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