Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 13 мая, назвал возмутительным заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости полностью уничтожить идеологию русского мира.

«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и польское общество, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», — приводит слова Пескова телеканал «Звезда».

Моравецкий назвал «русский мир» раковой опухолью, которую, по его мнению, следует уничтожить, пишет НСН. Такую мысль он озвучил в статье для The Telegraph, опубликованной 10 мая. Также политик заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в нынешней ситуации, уточняет телеканал «360».

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT в пятницу, 13 мая, прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о желании искоренить идеологию русского мира. По его словам, «единственная угроза, которую мы для них представляем, — это наше нежелание упасть на колени и признать себя вассалом западных политиков». Бальбек также предположил, что, получив отпор, Моравецкий в мемуарах будет рассказывать о том, как форс-мажоры и обстоятельства помешали ему покончить с «русским миром».

12 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что Польша идет в авангарде русофобии.

Ранее, 9 мая, в Варшаве на российского посла Сергея Андреева было совершено нападение.

18 апреля председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин сообщил о запуске гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом. Песков тогда подчеркнул, что «наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира».