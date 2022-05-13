Свыше 90 тыс. туристов посетили Тюменскую область за майские выходные

Больше 90 тыс. туристов посетили Тюменскую область за майские праздники. Путешественники приезжали из 40 российских регионов, а также Казахстана.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года туристический поток вырос на 12%, пишет портал «Наш город». По данным правительства Тюменской области, порядка 50 тыс. человек посетили термальные источники. Еще порядка 90 тыс. посещений насчитали в музеях. Только Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник посетили 57,6 тыс. человек.

Нагрузка тюменского экопарка «Тайга» за время выходных составила 100%. Также власти сообщили, что загрузка номеров в тобольской гостинице «Георгиевская» составила 100-150%. По сравнению с новогодними праздниками туристический поток в тематическом парке «Тобол» вырос в два раза.