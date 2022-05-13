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В «Совкомфлоте» отказались комментировать сообщения СМИ о продаже танкеров

В «Совкомфлоте» отказались комментировать сообщения СМИ о продаже танкеров из-за долгов
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Фото: ТАСС/Никита Крючков
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Российская судоходная компания «Совкомфлот» не комментирует отдельные сделки. Об этом 13 мая заявили «Известиям» в пресс-службе компании, комментируя сообщения СМИ о продаже фирмой около десятка танкеров из-за долгов.

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Ранее в этот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что «Совкомфлот» продал около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы погасить кредиты западным банкам и прекратить деловые связи в рамках санкционных требований. Уточнялось, что пять танкеров были проданы дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской Eastern Pacific Shipping, которая заплатила $700 млн банку, ставшему владельцем судов.

WSJ отмечал, что «Совкомфлот» обсуждает продажу судов с другими компаниями, включая China Merchants Group Ltd.

«Как сообщалось ранее, к продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — добавили в пресс-службе судоходной компании.

О планах по продаже части своего флота, в том числе «возрастных» судов, эксплуатация которых ограничена из-за санкций, «Совкомфлот» сообщал 6 мая.

За день до этого РБК со ссылкой на британское издание Lloyd's List писал, что «Совкомфлот» хочет продать до трети флота. Указывалось, что покупателями могут стать ОАЭ и Китай.

Однако в компании заверили, что слухи о распродаже флота предприятия преувеличены.

Условия введенных Великобританией и Евросоюзом антироссийских санкций предполагают, что западным банкам был предоставлен льготный период для прекращения действия договоров и контрактов с компаниями из РФ. Обе юрисдикции установили крайний срок для этого — 15 мая. До этого кредитные организации могут получать выплаты по займам от российских компаний и погасить их.

Новые санкции Запада против Москвы последовали в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к российской стороне. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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