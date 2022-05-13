Корреспондент «Известий» показал работу ВКС России в районе Золотого

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 13 мая показал на видео огневую работу российских самолетов и вертолетов по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

Работу ВКС проводят в районе города Золотое.

Кроме того, Кулага показал кадры операции на подступах к Золотому.

«Мы будем свидетелями уникальной операции. Мы приближаемся не то что к переднему краю, а выходим «в лоб» к позициям ВСУ», — сказал журналист.

Уточняется, что разведчики вывели группу ракетчиков в тыл украинских военных, после чего по позициям ВСУ был нанесен удар из ПТРК «Фагот».

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на северной окраине города Кременчуг на Украине.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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