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Политолог выразил уверенность в размещении НАТО ядерных сил в Швеции и Финляндии

Военный политолог Кошкин выразил уверенность в размещении НАТО ядерных сил в Швеции и Финляндии при их вступлении в альянс
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens
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Территории Швеции и Финляндии, в частности инфраструктура, в значительной степени будут использованы против России в случае вступления этих стран в НАТО. Об этом 13 мая заявил «Известиям» военный политолог Андрей Кошкин.

«Агрессивный блок НАТО разместит свои вооруженные силы и не исключено, что здесь появятся ядерные силы США, а может и Франции, Великобритании», — пояснил эксперт.

Он отметил, что «достаточно жестко обостряется» ситуация в фарватере Балтийского моря, поэтому Россия вынуждена пересматривать свои позиции. Раньше, когда Финляндия была нейтральной страной, Россия в 2015 году отвела вооружение на 1,5 тыс. км, однако сейчас ситуация изменилась и президент РФ Владимир Путин вынужден принимать меры.

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Так, днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира, и, в частности, европейского континента. Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Северо-Атлантического альянса.

Также 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

На фоне этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Северо-Атлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая, однако это в Кремле это заявления назвали «газетной уткой».

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