Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков про планы Афганистана покупать нефть и газ у РФ

Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков про планы Афганистана покупать нефть и газ у РФ

2022-05-13 13:11:51

2022-05-13 13:11:51

2022-05-13 13:11:51

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