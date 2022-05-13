На Сахалине и Курилах заработает 10 ветроэлектростанций

В южных районах Сахалина и на Курильских островах планируется ввести в строй 10 ветроэлектростанций (ВЭС), суммарная мощность которых составит треть гигаватта. Об этом в пятницу, 13 мая, пишет Sakhalin.info.

Семь объектов появится на Сахалине. Ожидается, что станции построят в Холмском (ВЭС «Костромская»), Долинском (ВЭС «Советская»), Корсаковском (ВЭС «Предгорная») и Анивском (ВЭС «Воскресенская», ВЭС «Петропавловская-2» и ВЭС «Анива») районах.

Первые станции планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, а вторая очередь будет введена в строй до 2026-го.

Еще три станции будет построено на Курилах. Ранее, в апреле, о соответствующих планах уже сообщал директор департамента электроэнергетики министерства энергетики Сахалинской области Василий Григорьев в ходе выступления на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности (ТЭФ). Ветроэлектростанции появятся на островах Кунашир (2023 год), Шикотан (ввод 1-й очереди в 2025 году) и Парамушир (2025 год).

В начале февраля стало известно о планах «Росатома» заняться изучением ветров и атмосферных условий на Сахалине. Это необходимо для строительства ветроэлектростанций на острове. Планируется, что ветропарки будут построены в рамках соглашения между АО «Новавинд» и региональным правительством о вводе в эксплуатацию ветропарков общей мощностью до 200 МВт к 2024 году.