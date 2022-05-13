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В Приморье заявили об отказе КНР открывать сухопутную границу с Россией

Правительство Приморья сообщило об отказе Китая открывать сухопутную границу с Россией
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Власти Китая отказались открывать сухопутную границу с Россией на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает пресс-служба правительство Приморья.

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«Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина — неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР», — говорится в публикации.

Как уточнил на брифинге руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, в Китае сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, из-за чего в стране действуют серьезные ограничения.

«Продолжают действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами, в том числе в приграничных населенных пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать наших туристов», — отметил он.

При этом, по словам Старичкова, в настоящее время пока сложно делать какие-то прогнозы. В КНР действуют настолько строгие требования, что водителям грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки между странами, даже не разрешается оставаться на ночь в Китае — они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу.

Как напомнили в пресс-службе, ранее Россия сняла действовавшие из-за угрозы распространения коронавируса ограничения на выезд россиян, въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы с Китаем. Авиасообщение с Китаем возобновили 14 марта.

11 мая иммунолог Николай Крючков предположил, что введение жестких локдаунов в Китае из-за COVID-19 связано с низким качеством вакцин от коронавируса. Кроме того, в Китае очень высокая плотность населения на ограниченной территории, что также несет более высокие риски. По словам специалиста, Пекин решил обрубить эту ситуацию на корню, чтобы не рисковать миллионными потерями. Однако даже в условиях таких жестких мер до сих пор нет уверенности в том, что стране удастся сдержать волну заражения и смертей.

В Шанхае с 28 марта действует крупнейший локдаун из-за вспышки COVID-19. В городе закрыли все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Временно не работает общественный транспорт, передвижение автомобилей разрешено только по спецпропускам.

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