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Фестиваль пирогов пройдет в Подмосковье 15 мая

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christian Schneider
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В Московской области 15 мая пройдет фестиваль пирогов. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития.

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По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, участие в фестивале смогут принять все желающие.

«15 мая отмечается Международный День Семьи. В этот день по доброй традиции семьи из Подмосковья примут участие в фестивале пирогов, где представят лучшие рецепты и красивые изделия. Местом проведения в этом году выбран парк «Патриот», — цитирует Каклюгину телеканал «360».

В частности, поучаствуют в фестивале многодетные семьи и участники конкурса «Семья года», пишет РИАМО.

Конкурс пирогов предусматривает семь основных номинаций, а также приз зрительских симпатий. Семейный труд будет оценивать не только жюри, но и участники фестиваля, а это около 2 тыс. человек.

Победители получат ценные, полезные подарки и дипломы, сообщает REGNUM.

21 мая в Краснодарском крае пройдет благотворительный фестиваль «Лестница в небо». Он проходит при поддержке Благотворительного фонда имени Андрея Андреева. За восемь лет своего существования фонд помог сотням людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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