Аналитик усомнилась в падении доллара ниже 59 рублей

Вряд ли Банк России допустит, чтобы курс российской нацвалюты ушел ниже диапазона 59–60 рублей за доллар. Вероятнее всего, начнется снятие валютных ограничений, что приведет к ослаблению рубля, рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в пятницу, 13 мая.

Ранее в этот же день курс евро опустился ниже 65 рублей на Мосбирже впервые с июня 2017 года. Курс доллара упал до 62,62 рубля впервые с февраля 2020-го. Отмечалось, что доллар оказался на 3,05 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,69 рубля ниже.

Среди причин укрепления рубля Веретенникова указала введение жесткого валютного контроля ЦБ и резкое падение импорта. Однако, по ее словам, укрепление российской нацвалюты не может продолжаться на протяжении длительного периода, так как это не выгодно в первую очередь правительству РФ. При таком курсе доходная часть бюджета существенно сокращается, а на фоне увеличения расходной части — расходы, которые возникли после начала спецоперации Москвы в Донбассе для поддержки экономики в условиях новых санкций — это приведет к дефициту бюджета, пояснила аналитик.

Страдают и компании-экспортеры, которые продолжают испытывать нарастающее давление, добавила она. Крепкий рубль снижает их рублевую выручку, при этом себестоимость добычи или производства не спешит снижаться так же активно, что может привести во втором квартале 2022 года к падению маржинальности бизнеса, заключила она.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал «Известиям», что движение курса евро складывается из двух факторов. Во-первых, на фоне валютных ограничений, спада импорта и высоких мировых цен на сырьевые ресурсы рубль начал укрепляться по отношению ко всем валютам. Во-вторых, из-за высокой инфляции в ЕС и отставания Европейского Центробанка от Федрезерва США в ужесточении денежно-кредитной политики, а также из-за ухудшения платежного баланса Евросоюза из-за удорожания импорта и сокращения объемов экспорта, отчасти вызванного санкциями против РФ, европейская валюта сама по себе ослабляется, поэтому наблюдаются такие рекордные уровни на валютной секции Мосбиржи.

«При этом мы пока не видим причин, по которым этот тренд мог бы развернуться, — вероятнее всего, рубль продолжит укрепляться до тех пор, пока не найдет равновесие», — сказал Джиоев.

Накануне на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что курс рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

В тот же день Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Агентство отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.