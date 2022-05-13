Жители Оренбургской области пожаловались на частое появление гадюк

Жители Оренбургской области всё чаще замечают змей, которые заползают на приусадебные участки и залезают в сараи. Специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности при контакте с гадюкой.

В Челюскинском лесничестве очевидцы заметили змею длиной 80 см. Местные жители предполагают, что это гадюка Никольского. Такую же змею заметили на территории предприятия в Асекеевском районе. Кроме того, степные гадюки всё чаще появляются в районе несанкционированных свалок. В Домбаровском районе гадюка заползла в жилой дом, пишет 56orb.ru.

Специалисты отмечают, что на природе стоит избегать контакта с гадюками. Например, лучше не садиться на старые пни. При встрече со змеей не нужно совершать резких движений и поворачиваться к рептилии спиной. Безопасным считается расстояние не менее 2 м. Змеи обычно не нападают первыми, но могут шипеть или делать выпады. Укусить змея может, если на нее наступить.

В Оренбурге пострадавших от укусов гадюк принимают в областной и 4-й городской больницах.

В Липецкой области змея напала на жителя Усманского района. Мужчина пострадал, когда разбирал дрова на собственном участке, его госпитализировали.