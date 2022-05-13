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Москва стала самым популярным туристическим городом России на майских праздниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва возглавила рейтинг популярных городов России в период майских праздников. Об этом 13 мая сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Так, вслед за Москвой расположился Санкт-Петербург, третью позицию занял город-курорт Сочи. Северная столица в этом году стала привлекать путешественников на 25% сильнее, Сочи — на 23%, а Москва, наоборот, потеряла 12% туристов.

Согласно статистике OneTwoTrip, в начале мая немало жителей РФ отдали предпочтение Калининграду — спрос на перелеты по этому направлению подскочил на 72%. Пятое место в списке заняли Минводы, туда летать стали чаще на 30%.

Помимо этого, в топ-10 вошли Екатеринбург — билеты стали раскупаться на 15% чаще, Махачкала — на 81%, Уфа — на 16%, Волгоград — на 64%. А вот интерес к Казани на 11% сократился.

Средняя цена билета в один конец на внутренний рейс в РФ на майских — 6900 рублей на человека, подчеркнули в онлайн-сервисе.

Отмечается, что из заграничных стран туристы предпочли в начале мая Армению, Таджикистан и Турцию.

В начале мая гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский призвал россиян выбирать менее загруженные туристические направления, например, Крым. Помимо этого, эксперт посоветовал рассмотреть Сочи и направление Абхазии, которое условно относится к внутреннему туризму по причине того, что туристы добираются туда через Сочи. Также Уманский предложил отдыхать в Москве и Санкт-Петербурге, «ввиду снижения деловой активности» сейчас у них низкая загрузка гостиничных комплексов.

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