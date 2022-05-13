Продажу алкоголя на два дня ограничат в Башкирии

Торговлю алкоголем ограничат на два дня на территории Башкортостана. Такие меры вводятся в связи с проведением последних звонков.

Розничная продажа спиртного будет ограничена 18 и 25 мая, уточняет «МедиаКорСеть». Запрет затронет только объекты торговли и не коснется заведений общепита. По данным министерства торговли республики, последние звонки будут проходить для учеников 9-ых и 11-ых классов.

В Уфе праздничные мероприятия состоятся 25 мая, они пройдут на нижней площадке конгресс-холла «Торатау». Выпускники станцуют вальс и проведут танцевальный флешмоб. По данным мэрии, также ожидается выступление сводного хоря учителей и творческие номера от школьников.

Ранее сообщалось, что в школах Московской области последние звонки прозвучат 23 мая.