Больше десяти уголовных дел возбудили из-за пожаров в Тюменской области

В Тюменской области возбуждено 11 уголовных дел по фактам природных пожаров. В ликвидации возгораний задействованы 648 человек и 166 единиц техники.

По данным информационного центра правительства региона, дополнительные силы оперативно перебрасывают на территории, где складывается наиболее сложная ситуация. 13 мая 43 сотрудника лесопожарных формирований и три единицы техники прибыли в Упоровский район. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

В ежедневной борьбе с пожарами задействовано четыре вертолета с водосливными устройствами. Из Сургута задействуют Ми-26.

В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителей региона просят не разводить костры на природных территориях. Кроме того, 13 мая в регионе действует штормовое предупреждение. Из-за ветра, скорость которого достигает 18 м/с, возгорания могут распространяться на большие площади.