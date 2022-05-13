Аналитик оценил прекращение Японией поставок оборудования в Россию

Высокотехнологичное оборудование, ввозимое в Россию из Японии, относится к числу специфических видов продукции, которые считаются одними из лучших в отрасли. Об этом 13 мая заявил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя информацию о прекращении Японией поставок соответствующей продукции.

«Доля высокотехнологичного оборудования из Японии не так уж велика в России с одной стороны, с другой стороны, это достаточно специфичные вещи, и в профессиональном плане они считаются одними из лучших», — подчеркнул эксперт.

По его словам, поскольку рынок японских технологий весьма невелик, 3D-принтеры, микроскопы и другие устройства точно будут завозить через параллельный импорт.

Ранее в этот день Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что страна запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Мера одобрена правительством страны и вступит в силу 20 мая.

Всего в обновленном документе содержится 14 новых наименований. Среди них: катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.

Новые санкции стали ответом на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.