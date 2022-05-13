Экономист назвал угрожающий российскому бюджету курс рубля

Нынешний курс рубля к доллару уже создает проблемы для экономики РФ, так как сокращает рублевые доходы бюджета от экспорта. Если доллар будет стоить еще дешевле — в районе 60 рублей, бюджет может «разорваться» и стать дефицитным, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку рублю», — цитирует его агентство «Прайм».

Однако достижение психологической отметки в 60 рублей за доллар эксперт счел не столь вероятным, по крайней мере на долгое время. При таком развитии событий, по его словам, российский бюджет станет дефицитным и «разорвется».

По мнению аналитика, оптимальный курс на сегодня — 80 рублей за доллар, чего и добивается Банк России (ЦБ).

Маслов добавил, что в последнее время ЦБ стремится ослабить рубль, понижая процентную ставку и немного ослабляя ограничения, однако с учетом того, что эти меры не приносят ощутимого эффекта, следует ожидать более серьезного смягчения валютного регулирования со стороны ЦБ.

Ранее в этот день финансовый аналитик Артем Звездин назвал «Известиям» главный фактор, влияющий на курс рубля. По его словам, это жесткий валютный контроль, а также сокращение импорта, мировая изоляция.

В то же время на открытии торгов на Мосбирже 13 мая курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года, курс евро — ниже 65 рублей с июня 2017-го.

В банках и обменных пунктах Москвы средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69/76,99 рубля за американскую нацвалюту. Лучшие курсы покупки оказались в районе 69–68,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи — 76,99–77,09 рубля за доллар.

Днем ранее агентство Bloomberg назвало рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.