Политолог оценил заявление Латвии о становлении Балтики территорией НАТО

Заявление о том, что Балтийское море становится территорией НАТО, экстравагантно с политической точки зрения и не имеет отношения к реальному раскладу сил в регионе. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил «Известиям» политолог Алексей Мухин.

«Мягко говоря, это экстравагантное с политической точки зрения заявление. Это скорее желаемое за действительное с учетом наличия Северного флота РФ. Весьма самонадеянно так говорить», — подчеркнул он.

Эксперт предположил, что здесь имеют место алармистские настроения, которые охватили некоторых политиков из-за вероятного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Сейчас они будут делать яркие заявления, чтобы попиариться, но к реальному раскладу сил в регионе это не имеет отношения», — заключил Мухин.

Ранее в этот день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Балтийское море становится территорией Североатлантического альянса. С таким мнение согласился его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис. Он заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «придало бы надежности» с политической точки зрения и с позиции безопасности. Он считает, что данный шаг был бы «очень четким посланием о том, что северная часть Европы — территория НАТО».

В свою очередь глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.

Таким образом, министры пришли к выводу, что прибалтийские страны и НАТО получат выгоду от двух новых сильных армий и финского парка американских самолетов.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что ее страна намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в блоке идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.