Велосипедист погиб в ДТП на федеральной трассе в Рязанской области

Велосипедист погиб при наезде автомобиля на трассе в Рязанской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла в вечернее время на трассе М-5 «Урал». По данным правоохранительных органов, 43-летний водитель за рулем машины Haval совершил наезд на 43-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет РИА «7 новостей».

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства столкновения.

12 мая на трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области водитель автомобиля «Лада» съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. Две пассажирки доставлены в больницу, одна из них позднее скончалась.