Движение на всех низководных мостах открыли в Оренбургской области

В Оренбургской области открыли движение по всем низководным мостам, проезд по которым ранее был заблокирован из-за паводка. Работа лодочной переправы прекращена.

13 мая в 12:00 было открыто движение по мосту через реку Урал на 8 км подъезда к селу Нижнеозерное от автодороги А-305 «Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан». Об этом пишет «Урал56.Ру». 12 мая было восстановлено движение автомобилей по понтонному мосту через реку Илек в Соль-Илецком городском округе. Переправу собрали сотрудники ГУП «Оренбургремдорстрой». До возвращения понтонного моста местных жителей перевозили с берега на берег на лодке.

13 мая сообщалось об обрушении автомобильного моста на трассе Михайловка — Турий Рог в Приморском крае. Предполагается, что по переправе проехал грузовик с массой, превышающей разрешенную.