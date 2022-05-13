В музеях Кремля открылась выставка об истории европейской дуэли

В Музеях Московского Кремля открылась масштабная выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления», которая впервые познакомит публику с историей европейской дуэли. Посетители увидят ее отраженной в памятниках истории XVI — XVII веков, многие из которых впервые выставляются в Москве и никогда не встречались в одном выставочном пространстве.

Как отметила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, задуманная как международный проект, выставка должна была начать работу в марте этого года, но открытие не состоялось: зарубежные музеи отозвали принадлежащие им экспонаты.

«Но мы приняли решение не закрывать выставку, которую ждали наши посетители, и продолжили работу над ней в новых условиях. Кураторам в самые кратчайшие сроки удалось переработать концепцию экспозиции. Я выражаю благодарность нашим партнерам — российским музеям, которые пришли на помощь и предоставили уникальные экспонаты, отражающие тему европейской дуэли, и помогли спасти проект», — рассказала Гагарина.

В экспозиции будут представлены более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек, среди которых Государственный Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина и другие.

Посетители увидят доспехи и оружие дуэлянтов, иллюстрированные учебники фехтования и трактаты о правилах судебных поединков, узнают о рождении дуэли как феномена европейской дворянской культуры. На выставке будут представлены живопись, гравюры и уникальные рисунки XVI-XVII веков.

Увидеть уникальные экспонаты можно будет с 13 мая по 14 августа 2022 года в Выставочном зале Успенской звонницы и Выставочном зале Патриаршего дворца.