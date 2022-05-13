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РЕН ТВ покажет бой Мейвезера и Мура 14 мая

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Bill Streicher
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Телеканал РЕН ТВ в субботу, 14 мая, покажет бой двух боксеров — Флойда Мейвезера и Дона Мура в рамках турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ).

Зрители смогут увидеть бой, который пройдет на вертолетной площадке небоскреба в Дубае, в прямом эфире канала РЕН ТВ в 22:20 мск.

Ранее в этот день боец ММА Вячеслав Василевский рассказал, что Мейвезер, скорее всего, победит Мура.

Кроме того, у Мейвезера есть четкая уверенность в себе, потому что у него был огромный путь, он побеждал самых лучших, добавил Василевский. Он подчеркнул, что Мейвезер «выйдет и заберет свое спокойно, без суеты».

8 мая боксер Мур назвал себя непобедимым перед боем с Мейвейзером. При этом он отметил, что никогда не недооценивает соперника. Мейвезер же, в свою очередь, указал, что победит сильнейший.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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