Штрафы за неиспользование земельных участков для льготников могут отменить

Депутаты внесли в нижнюю палату парламента 13 мая законопроект, который не предусматривает для льготных категорий граждан назначение штрафов за то, что они не пользуются земельными участками из-за отсутствия инженерной или транспортной инфраструктур, необходимых для использования этой земли по целевому назначению.

Проект внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым и его заместителем Павлом Качкаевым.

Сейчас в соответствии с Гражданским кодексом РФ (КоАП) об административных правонарушениях за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, может быть наложен административный штраф в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка.

Так, оштрафовать могут граждан в размере 1–1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее чем на 20 тыс. рублей; должностных лиц — от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 3 до 5% кадастровой стоимости участка, но не менее 400 тыс. рублей.

В случаях, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, граждан могут оштрафовать на суммы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

«В комитет ГД по строительству и ЖКХ поступают обращения граждан, которые были привлечены к административной ответственности за неиспользование ими земельных участков. Но они их и не могли использовать, так как там отсутствует необходимая инфраструктура: нет подъездных дорог и коммуникаций. Поэтому было принято решение отменить штрафы за неиспользование таких земельных участков», — сказал председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Парламентарий обратил внимание на повышение эффективности реализации проектов инфраструктурного развития территорий, где находятся земельные участки, предоставленные льготникам, с учетом реализации этой меры поддержки. Об этом говорил президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2021 года.

В апреле в Совете Федерации провели несколько мероприятий, на которых обсуждали землеустройство. Затронули и проблему, касающуюся более 15 млн га невостребованных земель в России, которые раздавали в качестве паев сотрудникам колхозов. Сенаторы отмечали, что разработку законопроекта надо ускорить. Это даст старт процессу внесудебной системы передачи таких земель муниципалитетам с дальнейшей реализацией.