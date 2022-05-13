Жителей Саратовской области предупредили о грозах

Синоптики предупредили жителей Саратовской области об осадках и грозах в выходные. Регион окажется под влиянием северных циклонов и связанных с ними фронтальных разделов.

По словам синоптика областного Гидрометцентра Светланы Цветайло, Облачная погода с дождями будет чередоваться с отсутствием осадков и переменной облачностью. Периодичность дождей может составлять 10-12 часов. Грозы ожидаются 13 и 15 мая, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Скорость ветра будет составлять 6-11 м/с. Лишь при грозе вероятны порывы до 18 м/с.

Несмотря на непогоду, в Саратовскую область продолжат поступать теплые воздушные массы. Температура воздуха в ночные часы будет составлять +6…+11 градусов, днем будет теплеть до +20 градусов. Однако в середине следующей недели вероятны ночные заморозки.