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В Мурманске состоится научная конференция «Проблемы Арктического региона»

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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XIX Международная научная конференция «Проблемы Арктического региона» состоится в Мурманске 17-18 мая в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

В мероприятии примут участие представители Полярного геофизического института, Мурманского Арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Мурманского морского биологического института РАН, Кольского научного центра РАН и других организаций.

В рамках конференции запланировано 11 сессий, посвященных различным аспектам развития Арктического региона, среди которых:

  • Арктическая гидробиология и ихтиология;
  • Биоресурсы и аквакультура;
  • Биология и медицина;
  • Геология и геофизика Арктического региона;
  • Гуманитарные и социальные проблемы;
  • Информационные технологии и математические методы;
  • Экология Севера;
  • Экономические проблемы освоения Арктики и другие.
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