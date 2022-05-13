В Мурманске состоится научная конференция «Проблемы Арктического региона»

XIX Международная научная конференция «Проблемы Арктического региона» состоится в Мурманске 17-18 мая в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

В мероприятии примут участие представители Полярного геофизического института, Мурманского Арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Мурманского морского биологического института РАН, Кольского научного центра РАН и других организаций.

В рамках конференции запланировано 11 сессий, посвященных различным аспектам развития Арктического региона, среди которых: