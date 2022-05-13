В Мурманске состоится научная конференция «Проблемы Арктического региона»
XIX Международная научная конференция «Проблемы Арктического региона» состоится в Мурманске 17-18 мая в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. оператором которых выступает Фонд Росконгресс.
В мероприятии примут участие представители Полярного геофизического института, Мурманского Арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Мурманского морского биологического института РАН, Кольского научного центра РАН и других организаций.
В рамках конференции запланировано 11 сессий, посвященных различным аспектам развития Арктического региона, среди которых:
- Арктическая гидробиология и ихтиология;
- Биоресурсы и аквакультура;
- Биология и медицина;
- Геология и геофизика Арктического региона;
- Гуманитарные и социальные проблемы;
- Информационные технологии и математические методы;
- Экология Севера;
- Экономические проблемы освоения Арктики и другие.