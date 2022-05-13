Суд в Москве заочно арестовал двух офицеров ВСУ за обстрелы жителей Донбасса

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрелы мирных жителей Донбасса, они объявлены в розыск. Об этом сообщила пресс-служба суда 13 мая.

«Постановлениями Басманного районного суда Москвы Жакун А.Н. и Юшко В.В., обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В этот же день сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель и пятеро были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли республику 37 раз.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли населенный пункт Владимировка. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. Жителей призвали не выходить из дома без лишней надобности и не покидать убежище во время обстрела.

Тогда же представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК рассказало, что с 17 февраля по 12 мая в ЛНР погибли 25 мирных жителей, в том числе ребенок, в результате атак со стороны ВСУ. Еще 50 человек получили ранения.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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