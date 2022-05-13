Постпред при НАТО Корхонен: Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России
Прямых военных угроз со стороны Российской Федерации для Финляндии не наблюдается. Об этом 12 мая сообщил в эфире телеканала CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.
По его словам, готовящаяся подача заявки на вступление в Североатлантический альянс обусловлена «радикальными изменениями обстановки в плане безопасности». При этом он уточнил, что сейчас финская граница находится в безопасности, «необычных действий» с российской стороны не фиксируется.
«Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — добавил Корхонен.
Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK рассказал, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.
12 мая стало известно, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года. В министерстве также предупредили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку.