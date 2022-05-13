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Росгвардия сбила беспилотник ВСУ в Харьковской области

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Фото: Росгвардия
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Спецназ Росгвардии сбил в Харьковской области беспилотник Украины, рассказали в пятницу, 13 мая, в пресс-службе силовой структуры. Ведомство опубликовало кадры с места событий.

«При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск росгвардейцы сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия». Данный многоцелевой беспилотный авиационный комплекс стоит на вооружении ВСУ и используется для ведения воздушной разведки в любое время суток, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня», — уточняется в релизе.

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12 мая сообщалось, что в районе острова Змеиный российскими средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Всего за сутки были уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой Народной Республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской Народной Республики (ЛНР), Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал о том, что средства ПВО уничтожили девять беспилотников украинских военных: четыре — в районе Балаклеи Харьковской области, три — в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один — в районе остова Змеиный и один «Байрактар-ТБ2» — в районе села Архангельское Николаевской области.

9 мая Вооруженные силы РФ уничтожили три беспилотника в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск ДНР и города Одесса, а также сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области во время воздушного боя.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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