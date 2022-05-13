Премьер Польши Моравецкий заявил о необходимости уничтожить идеологию «русского мира»

«Русский мир» якобы является «чудовищной новой идеологией», поэтому его необходимо полностью уничтожить. О таком желании заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 13 мая.

В своей колонке для The Telegraph политик заявил, что «русский мир» — это «раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы».

«Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — написал Моравецкий.

По его мнению, Москва десятилетиями проводила работу «по воскрешению демонов истории». Польский политик считает, что Россия не намерена останавливаться только на Украине, и будет распространять свою идеологию и дальше.

27 апреля Моравецкий заявил, что Россия пока неплохо справляется с наложенными на нее санкциями, поэтому Варшава планирует разработать новые ограничения. Он также призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях, а обложить пошлинами покупку энергоресурсов из РФ.

Накануне член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что Варшава подыгрывает Вашингтону, не прекращая попытки навредить Москве. Он дополнил, что в решении с дипсобственностью России, как и во многих остальных действиях, Варшава тоже будет оглядываться на США.

4 апреля Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Моравецкий предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Моравецкий, предложивший ввести санкции против членов партии «Единая Россия», является «слетевшим с катушек псевдопремьером» на почве собственной русофобии.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Моравецкого в «крайне правом антисемитизме». Таким образом, французский президент ответил на ранее прозвучавшие упреки со стороны польского премьера относительно переговоров Москвы и Парижа.

В марте Моравецкий заявил о начале «дерусификации» экономики Польши и Европы. По его словам, «дерусификация» будет заключаться в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа.