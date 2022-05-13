В Госдуме предложили отдать здание посольства Литвы детям Донбасса

Здание посольства Литвы необходимо отдать детям Донбасса, чтобы они там получали дополнительное образование. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов. Слова политика приводит в пятницу, 13 мая, «РИА Новости».

Чернышов высказался о необходимости организации образовательного центра в здании литовского посольства для детей из Донбасса, где будут организовывать курсы и готовить дошкольников.

«Рядом там школа есть московская, вот будет центр, где ребята могут спокойно быть. Пока идет спецоперация, там можно будет заниматься подготовкой, получать дополнительное образование», — отметил вице-спикер Государственной думы.

Ранее, 12 мая, стало известно о планах Литвы с 1 июня отозвать посла в России, а с 7 июня закрыть консульство в Санкт-Петербурге. За день до этого в качестве ответных мер на закрытие российского посольства в Литве Москва закрыла литовское генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

В начале апреля сообщалось, что вслед за Литвой о намерении понизить уровень дипотношений с Россией заявила Латвия. До этого власти страны намеревались выслать трех сотрудников российского посольства.

Россия 4 апреля заявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии, а также Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.