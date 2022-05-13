Телеведущий Иван Ургант может вернуться к работе в России

Актер и телеведущий Иван Ургант может вернуться к съемкам во франшизе «Елки». Об этом 13 мая сообщило издание ФАН.

Предположение о том, что шоумен вернется к работе в кино, журналисты сделали из-за того, что кинокомпания Bazelevs опубликовала в соцсетях фото традиционной разбитой тарелки со съемочной площадки новой части новогодней комедии «Елки». Список актеров на снимок не попал, однако появление Урганта в продолжении франшизы не исключается.

Под фото с тарелкой стоит дата — 1 декабря 2022 года. Вероятно, это дата предполагаемой премьеры новых «Елок».

Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала уже свыше двух месяцев в связи с тем, что программа телеканала была скорректирована в пользу общественно-политических передач.

Ранее, 5 мая, Ургант высмеял угрозу театрального режиссера Эдуарда Боякова плюнуть ему в лицо из-за ролика про спецоперацию РФ по защите Донбасса, который телеведущий якобы разместил в своем Telegram-канале. Шоумен отметил, что подобных роликов он не публиковал.

До этого, 11 марта, в Сети появилась информация, что Ургант выехал за пределы России вместе с семьей — двумя дочерьми и супругой — и якобы находится в Израиле. В тот же день актер сообщил, что у него отпуск, после которого он вернется в РФ.