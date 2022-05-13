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В МИДе ответили на вопрос о санкциях против Финляндии в случае вступления в НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Москва вводит контрмеры не против стран НАТО, а против тех стран, которые приняли недружественные действия. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос, готовит ли Россия санкции против Финляндии в случае ее вступления в НАТО.

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«Против Финляндии и так действует режим в отношении стран, совершивших недружественные действия, это все члены ЕС. К пакетам санкций Евросоюза Финляндия присоединялась, поэтому в отношении нее, как в отношении других стран, введены контрмеры. Контрмеры — они не против стран НАТО, они против тех стран, которые предприняли недружественные действия — будь они членами НАТО или не членами НАТО. Япония и Австралия, не входящие в альянс, по характеру своих недружественных действий попали в перечень», — напомнил дипломат.

Кроме того, Панкин ответил на вопрос о том, что за меры «военно-технического» характера Россия готовится ввести против Финляндии в случае ее вступления в НАТО.

«У военных спросите», — ответил дипломат.

12 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

В тот же день сообщалось, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В МИДе подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

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