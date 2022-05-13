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Координатора ЕС по ядерной сделке задержали в аэропорту Франкфурта

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Фото: REUTERS/Lisa Leutner
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Замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном, задержан в Германии, в аэропорту Франкфурта. Об этом он сам сообщил 13 мая.

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«Я был задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по пути из Тегерана в Брюссель. Ни единого объяснения», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что у Мора забрали паспорт и телефоны. Позднее он сообщил, что был освобожден.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что Мора встретился в Тегеране с главным переговорщиком Ирана в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Али Багери. Стороны обсудили оставшиеся и нерешенные на переговорах в Вене вопросы по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе и снятию американских санкций с Тегерана.

До этого, 26 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие уже в ближайшие две недели. Она отметила, что со времен отказа от участия США в СВПД при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества.

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