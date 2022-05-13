Умер актер сериалов «Секс в большом городе» и «Клан Сопрано»

Скончался американский актер Брюс МакВитти, снявшийся в сериале «Секс в большом городе». Ему было 65 лет. Об этом сообщила газета The New York Times в четверг, 12 мая.

Известно, что актера не стало 7 мая в палате больницы Нью-Йорка. Причина смерти МакВитти не уточняется.

Зрители также помнят его по ролям в сериалах «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Барни Миллер», «Американский бизон».

Кроме того, актер неоднократно выступал на Бродвее. 40 лет своей жизни МакВитти посвятил игре на подмостках театра, в кино и сериалах.

Брюс МакВитти родился 14 октября 1956 года в Провиденсе в штате Род-Айленд. Он окончил Бостонский университет, а в 1979 году переехал жить в Нью-Йорк. Через год он принял участие в Ensemble Studio Theater после роли Дэнни Бейли в спектакле Эдварда Аллена Бейкера «Что такого прекрасного в закате над Прери-авеню?».