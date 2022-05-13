Постпред при НАТО Корхонен: Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России

Финляндия не видит прямых военных угроз от Российской Федерации. Такое заявление сделал постоянный представитель финской стороны при НАТО Клаус Корхонен. Он отметил, что Хельсинки не замечает какой-то «нестандартной активности» от РФ.

«На сегодняшний день не наблюдается прямых военных угроз Финляндии со стороны России», — высказался Корхонен в эфире телеканала CNN.

Политик также сказал, что граница Финляндии пребывает в полнейшей безопасности, и что «мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации».

Но, по мнению дипломата, спецоперация по защите Донбасса всё же оставила свой отпечаток в сфере безопасности, по этой причине Хельсинки готов войти в состав НАТО.

12 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

Тем же днем появилась информация о намерении Финляндии официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. В совместном заявлении президента республики Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин всё свелось к тому, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в альянс. Принятие формального решения запланировано на 15 мая.

В МИДе РФ критически отреагировали на заявление финских властей о планах войти в НАТО. Помимо этого, в министерстве сказали, что российская сторона будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс. В ведомстве также подчеркнули, что вступление страны в НАТО нарушит международно-правовых обязательства Финляндии, в частности, Парижского мирного договора от 1947 года и Российско-финского договора от 1992 года.