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Постпред при НАТО Корхонен: Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России

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Финляндия не видит прямых военных угроз от Российской Федерации. Такое заявление сделал постоянный представитель финской стороны при НАТО Клаус Корхонен. Он отметил, что Хельсинки не замечает какой-то «нестандартной активности» от РФ.

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«На сегодняшний день не наблюдается прямых военных угроз Финляндии со стороны России», — высказался Корхонен в эфире телеканала CNN.

Политик также сказал, что граница Финляндии пребывает в полнейшей безопасности, и что «мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации».

Но, по мнению дипломата, спецоперация по защите Донбасса всё же оставила свой отпечаток в сфере безопасности, по этой причине Хельсинки готов войти в состав НАТО.

12 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

Тем же днем появилась информация о намерении Финляндии официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. В совместном заявлении президента республики Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин всё свелось к тому, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в альянс. Принятие формального решения запланировано на 15 мая.

В МИДе РФ критически отреагировали на заявление финских властей о планах войти в НАТО. Помимо этого, в министерстве сказали, что российская сторона будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс. В ведомстве также подчеркнули, что вступление страны в НАТО нарушит международно-правовых обязательства Финляндии, в частности, Парижского мирного договора от 1947 года и Российско-финского договора от 1992 года.

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