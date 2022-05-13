Прямой эфир
Культура
Определились все участники финала «Евровидения-2022»
Культура
Кристофер Уокен сыграет императора в сиквеле «Дюны»
Наука
Ученые впервые вырастили растения в привезенной с Луны почве
Спорт
Боец ММА Василевский предрек победу Мейвезера над Муром
Происшествия
В Приморье обрушился мост на дороге краевого значения
Общество
Гинцбург сообщил о начале исследования новой вакцины от COVID-19
Общество
Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 16 мая
Общество
Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Красноярского края
Мир
Джонсон предложил сократить 90 тыс. госслужащих ради экономии
Мир
Строительные павильоны загорелись в Подмосковье на площади 400 кв. м
Мир
В США увидели риск войны между РФ и Западом из-за санкций в сфере науки

Премьер Польши Моравецкий заявил о необходимости уничтожить идеологию «русского мира»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал заявление о желании ликвидировать «Русский мир», назвав его «чудовищной новой идеологией».

«Объективно Россию изолировать не может никто»
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов — об обратном эффекте западных санкций и перспективах вступления Украины в ЕС

«Русский мир» — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — отметил Моравецкий в интервью для Telegraph, опубликованном во вторник, 10 мая.

Он подчеркнул также, что за десятилетия в «Москве шла работа по воскрешению демонов истории».

Помимо этого, Моравецкий сказал, что очень важно уничтожить «Русский мир» в ближайшее время, так как РФ, с его слов, на одной Украине не остановится.

1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Запад обеспокоен не судьбой народа Украины, а борьбой с Россией. Она сказала также, что западным государствам выгодна гибель большего количества людей среди украинцев.

27 апреля Моравецкий сказал во время пресс-конференции, что РФ сейчас неплохо справляется с наложенными на нее санкциями, по этой причине польская сторона планирует разработать новые ограничения.

Накануне член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что Варшава подыгрывает Вашингтону, не прекращая попытки навредить Москве. Он дополнил, что в решении с дипсобственностью России, как и во многих остальных действиях, Варшава тоже будет оглядываться на США.

20 марта польский премьер-министр высказался о желании властей лишить Российскую Федерацию собственности и активов, которые находятся в Польше.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022