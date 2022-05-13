Премьер Польши Моравецкий заявил о необходимости уничтожить идеологию «русского мира»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал заявление о желании ликвидировать «Русский мир», назвав его «чудовищной новой идеологией».

«Русский мир» — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — отметил Моравецкий в интервью для Telegraph, опубликованном во вторник, 10 мая.

Он подчеркнул также, что за десятилетия в «Москве шла работа по воскрешению демонов истории».

Помимо этого, Моравецкий сказал, что очень важно уничтожить «Русский мир» в ближайшее время, так как РФ, с его слов, на одной Украине не остановится.

1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Запад обеспокоен не судьбой народа Украины, а борьбой с Россией. Она сказала также, что западным государствам выгодна гибель большего количества людей среди украинцев.

27 апреля Моравецкий сказал во время пресс-конференции, что РФ сейчас неплохо справляется с наложенными на нее санкциями, по этой причине польская сторона планирует разработать новые ограничения.

Накануне член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что Варшава подыгрывает Вашингтону, не прекращая попытки навредить Москве. Он дополнил, что в решении с дипсобственностью России, как и во многих остальных действиях, Варшава тоже будет оглядываться на США.

20 марта польский премьер-министр высказался о желании властей лишить Российскую Федерацию собственности и активов, которые находятся в Польше.