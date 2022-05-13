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Семьи погибших при пожаре в СНТ Иркутской области получат компенсации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Семьям погибших из-за крупного пожара в садоводстве «Моргудон» в Иркутской области выплатят по 1 млн рублей. Как сообщила пятницу, 13 мая, пресс-служба правительства региона, указ об этом подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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«Единовременную выплату в размере 1 млн рублей получат члены семей граждан, погибших при пожаре в СНТ «Моргудон». Средства выделены из регионального бюджета», — говорится в сообщении.

По факту пожара возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Прокурорская проверка установила, что садоводство не было внесено в паспорт города Братска, где содержатся сведения о садоводствах и огородничествах, имеющих общую границу с лесом и, соответственно, подверженных угрозе природных пожаров. В связи с чем не проводилась опашка его территории.

В результате пожара в СНТ 7 мая погибли два человека — мужчина 1964 года рождения и женщина 1954 года рождения. Сгорели 35 домов. Были эвакуированы около 150 человек. В регионе был объявлен режим ЧС.

5 мая в МЧС РФ предупреждали о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в Иркутской области с 6 по 8 мая. Жителей региона попросили соблюдать осторожность и ограничить пребывание в лесах.

10 мая президент РФ Владимир Путин во время профильного совещания, которое было посвящено борьбе с огнем, заявил, что лесные пожары в России — одна из главных проблем, с которой страна сталкивается ежегодно. Президент также потребовал избегать «излишнего административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим.

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