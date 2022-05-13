Определились все участники финала «Евровидения-2022»

По итогу прошедших 10 и 12 мая полуфиналов песенного конкурса «Евровидение» определились финалисты.

В итоговом этапе конкурса примут участие представители 25 стран.

Так, в четверг, 12 мая, во втором полуфинале определились представители десяти стран, среди которых Финляндия, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Еще десять финалистов были отобраны по результатам первого полуфинала. Среди них Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова, Нидерланды.

Страны поборются за победу в конкурсе субботу, 14 мая. «Евровидение» будет проходит в итальянском Турине на арене Pala Olimpico. Конкурс страна проведет благодаря победе итальянской группы Maneskin в прошлом году.

3 марта сообщалось, что россияне не смогут принять участие в голосовании предстоящего музыкального конкурса, поскольку страна не представлена среди участников.

Ранее, 25 февраля, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

В этот же день Финляндия заявила, что не будет участвовать в «Евровидении», если от конкурса не отстранят Россию. В результате Финляндия представлена на конкурсе.

Операцию с целью защиты Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации, помимо защиты страдающих из-за обстрелов ВСУ республик Донбасса, входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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