Кристофер Уокен сыграет императора в сиквеле «Дюны»

Американский актер Кристофер Уокен исполнит роль падишах-императора Шаддама IV Коррино в сиквеле «Дюны» Дени Вильнева. Об этом 12 мая сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Кроме того, к первоначальному актерскому составу присоединится актер Остин Батлер. Ему отдана роль Фейд-Раута Харконнена. А также Флоренс Пью, которая исполнит роль дочери императора.

В первой части фильма снялись такие известные актеры, как Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин.

Производство фильма должно стартовать осенью, а премьера состоится 20 октября 2023 года.

Как отмечает Deadline, Вильнев будет отвечать за сценарий, режиссуру и продюсирование. Джон Спэйтс также будет участвовать в написании сценария совместно с Вильневым.

Кристофер Уокен — американский актер и обладатель премии «Оскар». Наибольшую известность обрел за свои роли в фильмах «Охотник на оленей», «Сонная лощина», «Гнев», «Взрыв из прошлого», «Поймай меня, если сможешь».

Фантастический фильм «Дюна» (Dune, 2021) Дени Вильнева получил четыре премии «Оскар» в технических номинациях за лучший звук, лучший монтаж, лучший саундтрек и лучшую работу художника-постановщика. Картина также была номинирована на «Лучший фильм года».

Американская кинокомпания Legendary Pictures 26 октября 2021 года официально анонсировала съемки второй части фантастического фильма «Дюна».

Премьера картины, снятой по книге Фрэнка Герберта, состоялась в сентябре. В первой части картины главный герой, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол, отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис, на которой нет ничего, кроме песка, палящего солнца и гигантских червей.

20 сентября режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев рассказал «Известиям» о замысле кинокартины и своих дальнейших планах.