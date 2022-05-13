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Автомобилистам напомнили о штрафах за неправильную парковку во дворах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Парковка под окнами жилых домов или стоянка с включенным двигателем во дворе может обернуться для автомобилистов штрафом. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в интервью радио Sputnik.

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Он пояснил, что водителям необходимо соблюдать некоторые правила. Например, нельзя парковать автомобиль на расстоянии менее 10 м от дома. За это можно получить штраф в размере 500 рублей.

Также специалист напомнил, что в жилой зоне запрещена стоянка с работающим двигателем более 5 минут. Штраф составляет от полутора до трех тысяч рублей.

Административно наказуемым деянием является и парковка на газоне или на тротуаре около жилого дома.

Эксперт отметил, что жильцы могут зафиксировать нарушение и пожаловаться на автомобилиста в ГИБДД.

«Как правило, недовольные жильцы устраивают ограждение рядом с многоквартирным домом, то есть парковочные места демонтируют. Кроме того, возможна фото- и видеофиксация того, что автомобиль припаркован в неположенном месте или стоит с включенным двигателем более пяти минут, после чего бывает письменное обращение в ГИБДД, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, чтобы был выписан штраф», — добавил Павел Склянчук.

Ранее, 28 апреля, руководитель столичного проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, в каких случаях можно ездить по тротуару, не рискуя получить штраф.

Эксперт напомнил, что езда по тротуару разрешена машинам дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Движение законно и для автомобилей, которые подвозят грузы к предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у тротуаров и пешеходных дорожек, если нет других возможностей подъезда.

При этом легковым автомобилям также разрешен проезд, если нет иного способа добраться до ближайшей парковки.

Во всех других случаях за незаконную езду по тротуару нарушителю грозит штрафы в размере 2 тыс. рублей.

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