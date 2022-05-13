Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить «русский мир»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить идеологию «русский мир». Об этом он написал в колонке для The Telegraph, опубликованной 10 мая.

«Мы не можем питать никаких иллюзий. Это не безумие, а преднамеренная стратегия, которая уже открыла ворота геноциду», — заявил польский премьер.

По его словам, поддержка украинской стороны в нынешней ситуации является недостаточной, «чудовищную новую идеологию русского мира» необходимо искоренить как можно скорее.

При этом Моравецкий отметил, что Россия, как он считает, в Киеве не остановится.

Между тем, 1 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны обеспокоены не судьбой украинских граждан, а борьбой с Россией. За лживыми призывами к дипломатии Запад накачивает каждый день Украину новыми видами вооружений, добавила она.

27 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил позицию Варшавы, желающей продолжать конструировать очередные санкционные пакеты в отношении России. На фоне этого премьер призвал страны ЕС не платить за российский газ в рублях, а также обложить пошлинами покупку энергоресурсов из РФ.

Накануне член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что своим решением захватить российскую дипломатическую собственность Варшава подыгрывает Вашингтону, а также продолжает потуги навредить Москве.

11 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев заявил о захвате здания дипсобственности в Варшаве. Объект расположен на улице Собеского, 100. Польше направлен протест.