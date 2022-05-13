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Боец ММА Василевский предрек победу Мейвезера над Муром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях боксер Флойд Мейвезер, скорее всего, победит Дона Мура в поединке в рамках турнира Global Titans в Дубае (ОАЭ). Об этом рассказал 13 мая в интервью «Известиям» боец ММА Вячеслав Василевский.

«Если Мейвезер серьезно подготовится, хотя бы на 50% к этому противостоянию, то, я думаю, он победит. Бой скорее всего будет длиться долго, там не будет быстрого нокаута, будут проходить всю дистанцию», — сказал он.

Кроме того, у Мейвезера есть четкая уверенность в себе, потому что у него был огромный путь, он побеждал самых лучших, добавил Василевский. Он подчеркнул, что Мейвезер «выйдет и заберет свое спокойно без суеты».

Также российский спортсмен отметил, что бой с Мейвезером всегда интересен. Что касается соперника, Мура, он был его же спарринг-партнером, поэтому боксеры хорошо друг друга знают. Такое обстоятельство добавляет интриги предстоящему бою.

8 мая сообщалось, что боксер Дон Мур назвал себя непобедимым перед боем с Флойдом Мейвейзером. При этом он отметил, что никогда не недооценивает соперника.

Мейвезер же, в свою очередь, указал, что победит сильнейший.

Накануне российский боец смешанного стиля Андрей Семенов предсказал победу Мейвезера. Он напомнил, что тот — техничный боец, профессиональный боксер, не проигравший ни одного боя.

Бой запланирован на 14 мая и пройдет на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало поединка запланировано на 22:00 мск.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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