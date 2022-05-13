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Постпред Финляндии при НАТО не увидел военных угроз со стороны России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Военной угрозы Финляндии со стороны РФ не наблюдается. Об этом заявил в четверг, 12 мая, телеканалу CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.

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По его словам, решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО не связано с угрозами с российской стороны, поскольку они не наблюдаются. Членство в альянсе связано с изменениями в сфере безопасности, уточнил он.

Вместе с тем, отметил дипломат, в Хельсинки ожидают, что Москва якобы может организовать кибератаки и «кампании по дезинформации» после вступления страны в альянс.

Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, Корхонен подчеркнул, что в настоящее время они минимальны.

12 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, но в связи с событиями на Украине и вопросами безопасности в Европе отношения с ней складываются сложно.

В тот же день сообщалось, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

В Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В МИДе подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

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