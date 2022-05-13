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Пушков счел размещение ядерного оружия на Украине путем к апокалипсису

Сенатор Пушков: размещение ядерного оружия НАТО на Украине приведет к апокалипсису
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Если Североатлантический альянс (НАТО) решит разместить ядерное оружие на Украине, это может привести к апокалипсису. Такое мнение 13 мая выразил сенатор Алексей Пушков.

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По его мнению, этот шаг повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.

«Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах», — написал российский сенатор в Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал слова постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимира Чижова, который в разговоре с британским телеканалом Sky News выразил надежду, что НАТО не будет использовать ядерное оружие на Украине.

Дипломат также указал на то, что, в отличие от Вашингтона, Москва никогда не проводила даже испытания ядерного вооружения за пределами национальной территории.

В тот же день помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность предоставления Украине ядерных вооружений.

Ранее в четверг зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что российские власти могут обратиться к ядерному потенциалу страны при возникновении реальной угрозы со стороны Североатлантического альянса. Также он упомянул, что присоединение к блоку Швеции и Финляндии может сделать их целью превентивной атаки.

При этом 7 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что недопустимость ядерной войны — принципиальная позиция Москвы.

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