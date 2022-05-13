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Диетолог рассказала об опасности бляшек вокруг глаз

Диетолог Белоусова рассказала об опасности бляшек вокруг глаз
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Желтоватые бляшки под глазами или на верхнем веке, которые могут появляться у людей старше 40 лет, говорят о высоком уровне холестерина в крови. Повышенный уровень холестерина, в свою очередь, может стать причиной возникновения опасных заболеваний. Об этом рассказала 13 мая член Национальной ассоциации диетологов, врач-диетолог Анна Белоусова.

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«У людей старше 40 лет под глазами или на верхних веках могут образовываться маленькие бляшечки желтоватого или сероватого цвета. Первое, что в такой ситуации надо сделать, — это сдать анализ на уровень холестерина в крови, потому что это могут быть жировые холестериновые бляшки», — приводит ее слова радио Sputnik.

По словам диетолога, поход к косметологу в случае появления таких бляшек не заменит консультацию специалиста в медицинском учреждении.

Кроме того, Белоусова отметила важность ежегодной сдачи анализов на уровень холестерина.

«Сдавать анализ на холестерин надо вместе со всеми остальными анализами во время регулярных медицинских обследований. Тест на холестерин — это стандартный анализ, он не очень дорогой и достаточной простой в проведении, что позволяет практически на следующий день получить результат», — уточнила он.

8 мая врач-диетолог Наталия Герасимова в беседе с «Известиями» рассказала, что употребление моркови благоприятно сказывается на обмене веществ, способствует улучшению зрения, а также снижает уровень холестерина. Морковь богата такими витаминами, как A, B3, B4, B5, B9, C, E, а также калием, натрием, фосфором, кальцием, магнием и железом, уточнила она.

24 апреля врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила о вреде употребления яиц в больших количествах. Одним из объясняющих такую позицию факторов она назвала содержание в них холестерина.

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