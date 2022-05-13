Ученые впервые вырастили растения в привезенной с Луны почве

Ученые из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды (IFAS) впервые успешно вырастили растения в лунной почве, доставленной на Землю астронавтами NASA «Аполлон». Об этом 12 мая передает американский канал Fox News.

Роберт Ферл и его коллеги посадили кресс-салат в лунную почву, возвращенную Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином из «Аполлона-11», а также другими луноходами.

«Через два дня [после посадки] они начали прорастать!» — сказала профессор садоводческих наук в Университете Флориды, которая принимала участие в эксперименте, Анна-Лиза Пол.

При этом отмечается, что свойства лунного грунта настолько тяжело сказывались на питании растений, что те прорастали «медленнее, чем рассада, посаженная в поддельную лунную грязь с Земли». Б

Отмечается, что большинство лунных растений оказались низкорослыми.

Ученые из Флориды надеются переработать свой лунный грунт в конце этого года, посадив больше кресс-салата, прежде чем, возможно, перейти к другой растительности.

Как сообщил канал Fox News, более 362 кг лунных камней и почвы были возвращены шестью экипажами «Аполлона». Большая часть лунного тайника оставалась запертой, заставляя исследователей экспериментировать с смоделированной почвой из вулканического пепла на Земле.

В этот же день сообщалось, что запуск аппарата Capstone, который поможет рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway, планируется не ранее 31 мая этого года. Планируется, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на орбите не менее полугода.

30 апреля стало известно, что ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны. Отмечается, что создание робота позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей.

26 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны.

Он напомнил, что в 2021 году президент России Владимир Путин поддержал решение о начале эскизного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Задание на разработку эскизного проекта было включено в госзаказ на 2022 год. Так, после ее завершения будет принято окончательное решение по РОСС.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.