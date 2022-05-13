Военные Великобритании все еще руководят операциями ВСУ на передовой

Британские офицеры под прикрытием руководят служащими вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 мая, пишет «РИА Новости».

«С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Служащий ВС РФ добавил, что британцы пользуются разведданными НАТО для успешной организации обороны по основным направлениям, с применением тактических групп на отдельных участках. Также они используют полученную на месте информацию для составления карт оперативной обстановки на украинском фронте, которые позже распространяются при участии американского Института по изучению войны (ISW).

Ранее в этот день стало известно, что офицеры из Великобритании работали в штабе «Антитеррористической операции» на Украине за две недели до начала спецоперации России по защите Донбасса. Отмечается, что британские военные работали вместе с сотрудниками канадской частной военной компании GardaWorld.

12 апреля сообщалось, что администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной. Для того, чтобы снизить напряженность, было принято решение ввести ограничение на передачу отдельных данных Киеву. В частности, под запрет попадает информация, раскрытие которой может поставить под угрозу жизнь российских лидеров. Также в эту категорию входят сведения о стратегических объектах РФ за пределами Украины.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные.

В частности, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что армии России известно о коммуникации между странами НАТО и Украиной, в том числе по передаче разведывательной информации. Он подчеркнул: распространение сведений разведки не отразится на завершении спецоперации России по защите Донбасса.

В ЦРУ уже раскритиковали утечку в СМИ о том, что Штаты помогают Украине с разведкой.

Информация об обмене разведданными между США и Украиной касалась спецоперации РФ по защите Донбасса, которая была объявлена 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».