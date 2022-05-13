Прямой эфир
Сюжет:

Полянский заявил об изменившейся позиции РФ по членству Украины в ЕС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия пересмотрела свою позицию относительно заявки Украины на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом в четверг, 12 мая, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вступление Украины в Евросоюз не сможет быть согласовано в мирном соглашении с Киевом», — подчеркнул дипломат в интервью для британского портала UnHerd.

«Разумных оснований принимать Украину в ЕС в ускоренном порядке нет»
Член Федерального совета Австрии Йоханнес Хюбнер — о нейтральном статусе Австрии и невозможности быстрого вступления Киева в Евросоюз

По словам Полянского, в настоящий момент Москва выступает против принятия Украины в ЕС, равно как и в НАТО.

Ранее в этот день стало известно, что запрос Киева на принятие Украины в Евросоюз будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на членство его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам вице-премьера страны, Киев надеется получить ответ в июне.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022