Полянский заявил об изменившейся позиции РФ по членству Украины в ЕС

Россия пересмотрела свою позицию относительно заявки Украины на членство в Евросоюзе (ЕС). Об этом в четверг, 12 мая, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вступление Украины в Евросоюз не сможет быть согласовано в мирном соглашении с Киевом», — подчеркнул дипломат в интервью для британского портала UnHerd.

По словам Полянского, в настоящий момент Москва выступает против принятия Украины в ЕС, равно как и в НАТО.

Ранее в этот день стало известно, что запрос Киева на принятие Украины в Евросоюз будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на членство его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам вице-премьера страны, Киев надеется получить ответ в июне.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.