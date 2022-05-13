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Особый противопожарный режим ввели в четырех районах Красноярского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Особый противопожарный режим (ОПР) введен в Енисейске и Енисейском районе, а также в Богучанском, Мотыгинском районах Красноярского края. Об этом сообщило МЧС по краю в пятницу, 13 мая.

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Таким образом, ОПР охватил 56 муниципалитетов региона из 61. Исключение составляют арктические территории региона, там режим будет вводиться позже — по погодным условиям.

«На период действия особого противопожарного режима на территориях муниципалитетов запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить любые пожароопасные работы», — сообщили в службе.

Кроме того, на период действия противопожарного режима усилено патрулирование территорий, а также проводится профилактическая работа с жителями населенных пунктов и на объектах, прилегающих к лесным массивам.

Отмечается, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ОПР предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для предпринимателей — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

За неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее уничтожение или повреждение лесных насаждений в соответствии со статьей 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») предусмотрена уголовная ответственность.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края. В результате было уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. В регионе развернуты пункты временного размещения людей.

По данным минздрава края на 11 мая, всего пострадали 20 человек, на стационарном лечении остаются четверо. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Возбуждены дела по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), причинения смерти по неосторожности (четыре эпизода, ч. 1, ч. 3 ст. 109 УК РФ), оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

11 мая пресс-служба регионального СК РФ сообщила о задержании трех человек, имеющих отношение к гибели людей в результате массовых пожаров. В том, числе, был задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края.

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